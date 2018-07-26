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Смартфон Meitu T9 с оригинальным дизайном и 4 камерами поступил в продажу

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Смартфон Meitu T9 поступил в продажу
Смартфон Meitu T9 поступил в продажу / gizmochina.com

26 июля компания Meitu заявила о презентации смартфона Meitu T9. Сегодня же новинка станет доступной для продажи в Тайване.

Об этом сообщает Gizmochina.

Смартфон получил 6,01-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 18: 9. Новый смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 660. Устройство получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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Meitu T9 получил сразу четыре камеры, расположенные на передней и задней панелях смартфона. Так, обе камеры имеют модуль на 12-Мп Sony IMX363 с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, а для сбора глубины резкости предусмотрены 5-Мп дополнительные датчики.

Смартфон Meitu T9

Смартфон Meitu T9 поступил в продажу

Meitu T9 имеет емкость аккумулятора 3100 мАч. На задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Стоит Meitu T9 685 долларов – это 17 800 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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