Смартфон Meizu 15 существенно подешевел после анонса новой версии

8 августа компания Meizu официально представила два новых флагманских смартфона: Meizu 16 и 16 Plus. В то же время их предшественник Meizu 15 уже упал в цене.

Об этом пишет издание itc.ua.

Так, младшую модель Meizu 15 (4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти) сейчас можно приобрести за 290 долларов (7 800 гривен). Модификация с 4 ГБ/128 ГБ памяти стоит 335 долларов (9 тысяч гривен). Как известно, на старте эти модификации стоили 395 долларов и 445 долларов. То есть скидка на модели составляет около ста долларов.

Читайте также: Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus представили официально: характеристики и цена флагманов

Старшая же модель Meizu 15 Plus тоже подешевела в обеих модификациях, причем здесь скидка составляет более ста долларов. Так, за модификацию 6/64 ГБ сейчас надо заплатить 365 долларов (9800 гривен), ранее эта версия стоила 475 долларов. 15 Plus в модификации 6/128 ГБ стоит 410 долларов (11 тысяч гривен), старая цена – 525 долларов.

Meizu 15 существенно подешевел в Китае

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно