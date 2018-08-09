Смартфон Meizu 16 показал потрясающий результат в тесте на производительность
8 августа компания Meizu официально представила новую линейку смартфонов Meizu 16 и Meizu 16 +, которые получили топовый процессор Snapdragon 845 и изящный дизайн.
Как пишет издание CNMO, новинка уже прошла тестирование в бенчмарке AnTuTu. Как сообщили во время презентации, новый аппарат набирал более 291 тысяч баллов на AnTuTu.
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Поэтому китайский блок CNMO решил проверить это заявление, и результат оказался почти таким же – 291 546 баллов. То есть Meizu 16 имеет лучший результат, чем OnePlus 6 и еще неанонсированный Xiaomi Pocophone F1.
Meizu 16 показал неплохой результат
Для сравнения, лидер этого рейтинга – игровой смартфон от Xiaomi – Black Shark. Он набрал 292 977 баллов.
Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йингом и Лиангом.
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