Смартфон Motorola One Power получил очень мощную батарею

Компания Motorola готовит новый смартфон One Power, что получит существенно большую батарею, чем располагают конкуренты. Также смартфон получил большой дисплей – 6,2 дюйма.

Об этом сообщает Slashleaks.



Так, устройство работает на батарее емкостью 4850 мАч. Габариты при этом составят 155,8 х 75,9 х 9,98 мм, вес – 170 г.

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6,2-дюймовый экран с разрешением 2246 х 1080 пикселей. Работает смартфон на 8-ядерном процессоре (вероятно это будет Snapdragon 636) с частотой 1,8 ГГц.



Доступны несколько модификаций с 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флэш-памяти.



Что касается камер, то на заднем фоне есть двойная основная камера с двумя модулями на 16 и 5 Мп, а спереди фронтальная с разрешением 12 Мп.

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