Смартфон может вызвать проблемы с психикой, – ученые

Смартфон может вызвать проблемы с психикой у своего владельца. В частности, гаджет вызывает ощущение постоянного стресса.

Об этом пишет Business Insider.

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Звонки и сообщения провоцируют гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию "бей или беги", говорится в статье издания. Это привело к тому, что 89 процентов американских студентов жалуются на воображаемый виброзвонок – когда мозг реагирует на телефон, даже если устройство отключено. Также 86 процентов американцев утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети.

Эндокринолог Роберт Люстиг отмечает, что сообщения на смартфоне "тренируют" мозг находиться в почти постоянном стрессе и страхе. Это приводит к тому, что префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции (воля, абстрактное мышление, самовосприятие и т.д.), перестает функционировать в полном объеме.

Вы заканчиваете глупыми вещами, которые могут привести к беде,

– отмечает Люстиг.

Ученые предупреждают, что 97,5 процента людей не могут справиться с многозадачностью. Если человек чем-то занят, ему приходится прерываться, чтобы ответить на телефонный звонок, и тогда повышается уровень гормона стресса. А чтобы его нейтрализовать, мозгу требуется гормон радости дофамин.

По словам экспертов, стресс, накапливается от попытки сделать много вещей сразу, что приводит к болезненным состояниям.