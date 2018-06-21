Смартфон Nokia 5.1 Plus засветился в базе данных TENAA

В базе данных TENAA появилось упоминание о ранее не анонсированном смартфоне Nokia с модельным номером TA-1109. Судя по внешнему виду и характеристикам, это Nokia 5.1 Plus, о котором стало известно в начале июня. Смартфон получит большой экран с тонкими рамками и двойную основную камеру.

Об этом сообщает Phone Radar.

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Внешне смартфон напоминает Nokia X6. У него такой же экран с небольшим вырезом и двойная камера со сканером отпечатков пальцев на обратной стороне. Будет ли задняя крышка выполнена из стекла – пока неизвестно.

Изображение Nokia 5.1 Plus из базы данных TENAA

По имеющимся данным, Nokia 5.1 Plus получит 5,86-дюймовый дисплей с разрешением 1520 х 720 пикселей и соотношением сторон 19:9, 8-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 3/4/6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 или 64 ГБ с поддержкой карт microSD до 128 ГБ, двойную 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, аккумулятор емкостью 3 000 миллиампер часов и Android 8.1 Oreo. Габариты устройства составляют 149,51 х 71,98 х 8,09 миллиметра, а вес – 160 гр.

Стоит отметить, что по предварительной информации смартфон представят уже до конца лета.

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