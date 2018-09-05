Смартфон Nokia 9 получит рекордное количество основных камер: фото

Релиз флагманского смартфона Nokia 9 фанаты финского бренда ждут уже больше года. Недавно в сети появилась информация, что долгожданная новинка получит сразу пять основных камер, более того, бренд придумал довольно интересное размещение модулей на задней панели.

Фотография, которая, вероятно, демонстрирует заднюю панель Nokia 9, оказалась у журналистов SlashLeaks.

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Кроме количества камер и необычного способа их размещения, снимок может служить указанием еще как минимум на две особенности будущей новинки. Во-первых, устройство получит корпус из стекла и металла, а не каких-то других материалов. А, во-вторых, он выйдет в рамках инициативы Android One, что гарантирует своевременные поставки программных обновлений и опыт использования чистого Android.



Nokia 9 получит 5 модулей основной камеры

Идея оснастить смартфон камерами в количестве более двух принадлежит совсем не Nokia. Одним из первых к ней пришел американский онлайн-ритейлер Amazon, который представил фирменный FirePhone сразу с шестью фото-модулями. Правда, все они располагались на фронтальной панели и отвечали за формирование трехмерного интерфейса за счет определения углов, под которым пользователь смотрит на экран.

Но поскольку вряд ли финны заинтересованы в построении 3D-моделей, существует большая вероятность, что все камеры Nokia 9 будут работать исключительно на качество снимков. Не исключено, что смартфон будет склеивать в один сразу пять снимков, добиваясь таким образом высочайшей детализации и максимально естественных цветов как на аппаратах с PureView.

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