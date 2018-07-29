Смартфон Oppo R17 может не получить 10 ГБ оперативной памяти: в чем причина

Недавно в сети появилась информация о будущем флагмане Oppo R17, который мог бы стать первым смартфоном с 10 ГБ оперативной памяти. Однако почти сразу после появления этих слухов в сети засветились характеристики одноименного устройства, и, скорее всего, он получит стандартный объем памяти.

Об этом сообщает 4pda.

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Внутри корпуса размерами 156,7 х 74,0 х 7,99 миллиметра будут установлены 6,3-дюймовый экран, аккумулятор на 3 415 миллиампер часов, процессор Qualcomm Snapdragon 710 и LTE-модем. Трудно представить ситуацию, в которой пусть производительный, но не топовый чипсет устанавливают в паре с 10 ГБ оперативной памяти.

Oppo R17 не получит 10 ГБ оперативной памяти

Между тем, остается вероятность, что компания представит еще одну версию смартфона – R17 Pro, которая и получит 10 ГБ оперативки, однако документальных подтверждений существования смартфона пока нет.

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