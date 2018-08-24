Смартфон Oppo R17 Pro с тройной камерой и двойным аккумулятором представили официально

Сразу после анонса безрамочного смартфона Oppo R17 с необычным вырезом в форме капли, китайский производитель представил более мощную модель новинки, которая получила название Oppo R17 Pro. Устройство оборудовали тройным модулем камеры, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и мощным аккумулятором.

Об этом сообщает Android Authority.

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Основные характеристики Oppo R17 Pro

Безрамочный дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340 х 1080 точек занимает 91,5% лицевой панели. Этого удалось достичь благодаря отказу от "челки" – производитель заменил ее минималистичным вырезом каплевидной формы. Дактилоскопический сканер расположился прямо под экраном. Также дисплей прикрыли закаленным стеклом новейшего поколения Corning Gorilla Glass 6.



Oppo R17 Pro официально представили

За Oppo R17 Pro устройства отвечает 8-ядерный чипсет Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц в тандеме с графическим ускорителем Adreno 616. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенного хранилища – 128 ГБ. Последнее особенно актуально: слот под карту памяти в смартфоне не предусмотрен.



Oppo R17 Pro получил изысканный дизайн

Oppo R17 Pro оснащен тройной основной камерой: к основному сенсору на 20 Мп и вспомогательного на 12 Мп добавился датчик трехмерного сканирования TOF 3D. Кроме того, смартфон получил 25-мегапиксельную фронтальную камеру Sony IMX576. Все модули поддерживают функции искусственного интеллекта для распознавания сцены и постобработки полученных кадров. Технология AI Super Clear Engine позволяет проводить съемку даже при плохом освещении.



Oppo R17 Pro оборудовали тройной основной камерой

Примечательно, что Oppo R17 Pro получил сразу два аккумулятора суммарной вместимостью 3700 миллиампер часов. Поддержка технологии SuperVOOC Flash Charge позволяет зарядить устройство на 40% всего за 10 минут.

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Дата релиза и цена Oppo R17 Pro

Старт продаж Oppo R17 Pro в Китае намечен на середину октября. Цена новинки составит 625 долларов (около 17 430 гривен).



Oppo R17 Pro: цена

Промо-ролик Oppo R17 Pro – смотрите видео

Напомним, ранее в сети уже появлялись слухи, что компания Oppo готовит к выпуску смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. Сначала считалось, что им должен стать R17, но учитывая средний процессор Snapdragon 710, встраивать в новинку 10 ГБ оперативной памяти было бы не рационально. После того инсайдеры сообщали, что Oppo R17 Pro станет именно тем смартфоном с рекордным объемом памяти. Но, как видим, чуда не произошло.

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