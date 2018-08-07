Смартфон Oppo R17 прошел сертификацию: основные характеристики новинки

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликовали изображения смартфона Oppo с указанием PBEM00 / PBET00. Сетевые источники сообщают, что под этим шрифтом может скрываться Oppo R17.

Об этом говорится на сайте TENAA.

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Известно, что новинка оборудована 6,4-дюймовым дисплеем. Указанные габариты устройства – 157,5×74,9×7,5 миллиметра. За питание отвечает аккумулятор емкостью 3415 миллиампер часов.

Oppo R17 может получить новое защищенное стекло Corning Gorilla Glass 6

По некоторым данным, "сердцем" смартфона послужит процессор Snapdragon 710. Он содержит восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и интегрированный графический контроллер Adreno 616. Модем Snapdragon X15 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 800 мбит/с.

Oppo R17 получит двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев

Ожидается, что модель Oppo R17 станет первым смартфоном, экран которого будет защищен новым стеклом Corning Gorilla Glass 6. На изображениях можно заметить двойную основную камеру и датчик отпечатков пальцев на тыльной части корпуса.

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Кроме того, отмечается, что устройство выйдет и в версии Pro. Ей приписывают наличие 10 ГБ оперативной памяти и 3D-системы распознавания пользователей по лицу. Анонс новинок ожидается в ближайшие недели.

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