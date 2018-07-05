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Смартфон Samsung Galaxy J7 Aero "засветился" в сети: характеристики новинки

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Samsung Galaxy J7 Aero: характеристики
Samsung Galaxy J7 Aero: характеристики / Фото из открытых источников

В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.

Об этом сообщает GSMArena.

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В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy J7 Aero помітили в Geekbench
Samsung Galaxy J7 Aero заметили в Geekbench

Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.

Основні характеристики Samsung Galaxy J7 Aero
Основные характеристики Samsung Galaxy J7 Aero

Аппарату приписывают наличие дисплея формата 720р (1280 × 720 точек) размером 5,5 дюйма, а также одинарной 13-мегапиксельной камеры.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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