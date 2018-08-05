19:38
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 поступил в продажу в Украине: цена новинки

49 Читати новину українською
Смартфон Samsung Galaxy J8 2018
Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 / itc.ua

В Украине поступил в продажу смартфон среднего класса Galaxy J8 2018 от Samsung. Устройство уже можно приобрести в сетях ритейлеров.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, новинку Galaxy J8 2018 можно приобрести в Украине по цене 8199 гривен. Его можно купить в сети Comfy, в фирменных магазинах Samsung и других партнеров.

Читайте также: Samsung случайно "засветила" презентацию Galaxy Note 9

Доступны три цвета: лавандовый, черный и золотой.

Смартфон имеет 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 1480х720 точек. Устройство работает на чипе Snapdragon 450 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Galaxy J8 2018
Смартфон Galaxy J8 2018 среднего класса

Основная камера имеет два модуля на 16 и 5 Мп, фронтальная – разрешение 16 Мп.

Емкость аккумулятора Galaxy J8 2018 составляет 3500 мач.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Смартфоны Samsung Техно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук