Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 поступил в продажу в Украине: цена новинки

В Украине поступил в продажу смартфон среднего класса Galaxy J8 2018 от Samsung. Устройство уже можно приобрести в сетях ритейлеров.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, новинку Galaxy J8 2018 можно приобрести в Украине по цене 8199 гривен. Его можно купить в сети Comfy, в фирменных магазинах Samsung и других партнеров.

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Доступны три цвета: лавандовый, черный и золотой.

Смартфон имеет 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 1480х720 точек. Устройство работает на чипе Snapdragon 450 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.



Смартфон Galaxy J8 2018 среднего класса

Основная камера имеет два модуля на 16 и 5 Мп, фронтальная – разрешение 16 Мп.

Емкость аккумулятора Galaxy J8 2018 составляет 3500 мач.

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