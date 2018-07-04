Смартфон Samsung Galaxy Note9 снова протестировали на производительность: впечатляющий результат
В сети появляется все больше подробностей про будущий флагман Samsung – Galaxy Note9. Ранее уже опубликовали результаты тестирования смартфона в бенчмарке GeekBench. Раньше тестировали смартфон с процессором Snapdragon 845, однако появились результаты испытаний гаджета с чипом Exynos 9810.
Об этом сообщает Sammobile.
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В одноядерном тестировании Note9 с Exynos набрал 3 716 баллов, а это почти вдвое больше, чем у Snapdragon 845 с итоговым показателем 2 190 баллов. А вот в многоядерном испытании платформы демонстрируют схожие результаты с небольшим перевесом в пользу Exynos – 8 984 балла против 8 806 в Snapdragon. Раньше почти аналогичные цифры показал в Geekbench и уже вышедший Samsung Galaxy S9.
Результаты тестирования Samsung Galaxy Note9 на базе процессора Exynos 9810
Тест прошел образец Galaxy Note9, оснащенный 8-ядерным процессором Exynos 9810 с частотой 1,79 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Он работает под управлением Android 8.1 Oreo.
Стоит отметить, что официальная презентация Galaxy Note9 пройдет 9 августа в Нью-Йорке.
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