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Смартфон Samsung Galaxy Note9 снова протестировали на производительность: впечатляющий результат

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Samsung Galaxy Note9 снова протестировали на производительность
Samsung Galaxy Note9 снова протестировали на производительность / Фото из открытых источников

В сети появляется все больше подробностей про будущий флагман Samsung – Galaxy Note9. Ранее уже опубликовали результаты тестирования смартфона в бенчмарке GeekBench. Раньше тестировали смартфон с процессором Snapdragon 845, однако появились результаты испытаний гаджета с чипом Exynos 9810.

Об этом сообщает Sammobile.

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В одноядерном тестировании Note9 с Exynos набрал 3 716 баллов, а это почти вдвое больше, чем у Snapdragon 845 с итоговым показателем 2 190 баллов. А вот в многоядерном испытании платформы демонстрируют схожие результаты с небольшим перевесом в пользу Exynos – 8 984 балла против 8 806 в Snapdragon. Раньше почти аналогичные цифры показал в Geekbench и уже вышедший Samsung Galaxy S9.

Результати тестування Samsung Galaxy Note9 на базі процесора Exynos 9810

Результаты тестирования Samsung Galaxy Note9 на базе процессора Exynos 9810

Тест прошел образец Galaxy Note9, оснащенный 8-ядерным процессором Exynos 9810 с частотой 1,79 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Он работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Стоит отметить, что официальная презентация Galaxy Note9 пройдет 9 августа в Нью-Йорке.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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