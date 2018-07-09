Смартфон Samsung Galaxy S10 может получить уникальный экран: в соцсетях показали фото

Южнокорейская корпорация Samsung хочет сделать свой будущий флагман Galaxy S10 действительно уникальным устройством. По слухам инсайдеров, он получит совершенно безрамочный дисплей.

Об этом сообщает akket.com.



Известный инсайдер Ice Universe даже обнародовал фото, на котором может быть изображен именно Galaxy S10.

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Так, по слухам, будущий флагман получит безрамочный экран, дисплей устройства займет более 98% передней крышки. При этом дисплей будет иметь закругления со всех четырех сторон. Также известно, что корпус смартфона будет изготовлен из очень прочного, закаленного стекла, поэтому поцарапать его будет сложно.

Have you thought about the screen that is bent in all four directions? This is the future mobile phone I designed, it may be the ultimate design of the Galaxy S series. pic.twitter.com/1XHycal3Nk — Ice universe (@UniverseIce) 8 липня 2018 р.

Фронтальная камера спрятана и будет выдвигаться во время работы, как у смартфона Vivo NEX. Сканер отпечатков пальцев окажется встроенным прямо в дисплей. При этом устройство будет поддерживать и функцию Face ID.

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