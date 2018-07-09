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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфон Samsung Galaxy S10 может получить уникальный экран: в соцсетях показали фото

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Так может выглядеть Samsung Galaxy S10
Так может выглядеть Samsung Galaxy S10 / Фото из соцсетей

Южнокорейская корпорация Samsung хочет сделать свой будущий флагман Galaxy S10 действительно уникальным устройством. По слухам инсайдеров, он получит совершенно безрамочный дисплей.

Об этом сообщает akket.com.

Известный инсайдер Ice Universe даже обнародовал фото, на котором может быть изображен именно Galaxy S10.

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Так, по слухам, будущий флагман получит безрамочный экран, дисплей устройства займет более 98% передней крышки. При этом дисплей будет иметь закругления со всех четырех сторон. Также известно, что корпус смартфона будет изготовлен из очень прочного, закаленного стекла, поэтому поцарапать его будет сложно.

Фронтальная камера спрятана и будет выдвигаться во время работы, как у смартфона Vivo NEX. Сканер отпечатков пальцев окажется встроенным прямо в дисплей. При этом устройство будет поддерживать и функцию Face ID.

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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