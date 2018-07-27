Смартфон Samsung Galaxy S8 рекордно подешевел: сколько сейчас стоит устройство

Один из самых популярных смартфонов от Samsung Galaxy S8 сейчас можно приобрести по рекордно низкой цене – от 12 800 гривен.

Об этом пишет издание Prostotech.com. Как известно, смартфон Samsung Galaxy S8 оснащен 5,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей (QHD +). Он работает на 8-ядерном процессоре Exynos 8895 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Читайте также: Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9 Смартфон имеет 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Samsung Galaxy S8 можно приобрести за 12 800 гривен Батарея Galaxy S8 имеет емкость 3000 мАч, при этом устройство поддерживает быструю зарядку. Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно