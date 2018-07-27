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Смартфон Samsung Galaxy S8 рекордно подешевел: сколько сейчас стоит устройство

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Samsung Galaxy S8 рекордно подешевел
Samsung Galaxy S8 рекордно подешевел / pocket-lint.com

Один из самых популярных смартфонов от Samsung Galaxy S8 сейчас можно приобрести по рекордно низкой цене – от 12 800 гривен.

Об этом пишет издание Prostotech.com.

Как известно, смартфон Samsung Galaxy S8 оснащен 5,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей (QHD +). Он работает на 8-ядерном процессоре Exynos 8895 с тактовой частотой 2,3 ГГц.

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Смартфон имеет 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав

Samsung Galaxy S8 можно приобрести за 12 800 гривен

Батарея Galaxy S8 имеет емкость 3000 мАч, при этом устройство поддерживает быструю зарядку.

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Теги: Смартфоны Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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