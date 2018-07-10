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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium можно купить, но цена по карману далеко не всем

52 Читати новину українською
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium / Фото из открытых источников

10 июля корпорация Amazon уже начала принимать предварительные заказы на смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Этот флагманский смартфон анонсировали еще в апреле, однако только сейчас он поступил в продажу.

Об этом информирует prostotech.com.

Предварительная продажа смартфона происходит по цене 999,99 долларов (26 тысяч гривен).

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При этом в период предзаказа действует акция – купив смартфон вы получаете бесплатные беспроводные наушники Xperia Ear Duo.

В целом Xperia XZ2 Premium поступит в продажу в США 30 июля.

Как известно, Sony Xperia XZ2 Premium получил 4K HDR-экран. Он работает на чипсете Snapdragon 845, и имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Sony Xperia XZ2 Premium: обзор

Основная камера имеет двойной модуль на 19 и 12 МП, селфи-камера имеет 13-мегапикселей. Батарея Sony Xperia XZ2 обладает емкостью 3540 мА/ч. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo.

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Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: 24 Канал
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