15:03
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфон Sony Xperia XZ2 с невероятной камерой: распаковка и обзор

62 Читати новину українською
Смартфон Sony Xperia XZ2: распаковка и обзор
Смартфон Sony Xperia XZ2: распаковка и обзор / prostotech.com

Недавно новый смартфон от Sony – Xperia XZ2 – стал доступен для предзаказа в США. В продажу смартфон поступит только в августе, но журналистам уже удалось раздобыть новую модель.

Издание prostotech.com устроило распаковку Sony Xperia XZ2.

Xperia XZ2 Premium – это самый новый флагман от Sony. Устройство оснащено 5,8-дюймовым 4К HDR-дисплеем. Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845, с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Читайте также: Как снимает смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера впечатляет

Отдельно стоит отметить камеры Sony Xperia XZ2. Так, на задней панели размещена двойная камера с двумя датчиками на 19 и 12 МП, что позволяет пользователю создавать фильмы и фотографии с очень высокой четкостью, причем даже в условиях очень низкой освещенности. Фронтальная камера имеет 13-мегапикселей.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 – распаковка

В упаковке вместе со смартфоном укомплектованы: кабель USB Type-C, зарядное устройство и, конечно, инструкция.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2: содержимое коробки – на фото 

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 на первый взгляд выглядит крепким

Как отмечают журналисты, на ощупь смартфон ощущается довольно скользким. Вероятно, это связано с тем, что его панель стеклянная с закругленными краями. Конструкция на первый взгляд кажется прочной.

Sony Xperia XZ2: распаковка и обзор

Цена Sony Xperia XZ2 Premium в США составляет 999,99 долларов (26 000 гривен).

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За какие права украинцы готовы биться?
сегодня, 15:01 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 16
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 25
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 126
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1281
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1498
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Украинский олигарх устроил роскошную вечеринку во Франции: видео
 5 марта , 10:09
Светлана Лобода родила дочку
 24 мая , 15:52
Xiaomi представила MIUI 10: какие смартфоны и когда получат прошивку
 31 мая , 18:05
Фанаты из Швейцарии вместо Ростова чуть не попали в оккупированный Донецк: фото
 16 июня , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук