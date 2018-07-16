Смартфон Sony Xperia XZ2 с невероятной камерой: распаковка и обзор

Недавно новый смартфон от Sony – Xperia XZ2 – стал доступен для предзаказа в США. В продажу смартфон поступит только в августе, но журналистам уже удалось раздобыть новую модель.

Издание prostotech.com устроило распаковку Sony Xperia XZ2.

Xperia XZ2 Premium – это самый новый флагман от Sony. Устройство оснащено 5,8-дюймовым 4К HDR-дисплеем. Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845, с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Отдельно стоит отметить камеры Sony Xperia XZ2. Так, на задней панели размещена двойная камера с двумя датчиками на 19 и 12 МП, что позволяет пользователю создавать фильмы и фотографии с очень высокой четкостью, причем даже в условиях очень низкой освещенности. Фронтальная камера имеет 13-мегапикселей.

Sony Xperia XZ2 – распаковка

В упаковке вместе со смартфоном укомплектованы: кабель USB Type-C, зарядное устройство и, конечно, инструкция.

Sony Xperia XZ2: содержимое коробки – на фото

Sony Xperia XZ2 на первый взгляд выглядит крепким

Как отмечают журналисты, на ощупь смартфон ощущается довольно скользким. Вероятно, это связано с тем, что его панель стеклянная с закругленными краями. Конструкция на первый взгляд кажется прочной.

Sony Xperia XZ2: распаковка и обзор

Цена Sony Xperia XZ2 Premium в США составляет 999,99 долларов (26 000 гривен).

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