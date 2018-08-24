Смартфон Vivo V11 Pro: появилась дата релиза новинки

Смартфон Vivo V11 Pro с безрамочным дисплеем еще официально не анонсировали, однако страница устройства уже появилась на сайте индийского подразделения Amazon. Кроме демонстрации внешнего вида и открытия предзаказов новинки, интернет-магазин также опубликовал и дату релиза смартфона.

Об этом сообщает Gizchina.com.

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О начинке Vivo V11 Pro пока известно не так много. "Сердцем" устройства, вероятно, станет 8-ядерный Snapdragon 660 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти и внутреннего накопителя на 128 ГБ. За питание будет отвечать аккумулятор емкостью 3400 миллиампер часов.



Vivo V11 Pro получит элегантный вырез в верхней части экрана

AMOLED-дисплей с диагональю 6,41 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей оборудуют каплевидным вырезом под селф-камеру на 25 мегапикселей. Сенсоры основной камеры ориентировочно получат разрешение 12 и 5 Мп, с поддержкой системы автофокусировки Dual Pixel AF и функций искусственного интеллекта. Судя по опубликованному тизеру, Vivo V11 Pro получит встроенный в дисплей дактилоскопический сканер.



Vivo V11 Pro оборудовали двойным модулем основной камеры

Работать новинка будет под управлением Android 8.1 Oreo. По информации Amazon, официально Vivo V11 Pro представят 6 сентября.



Vivo V11 Pro презентуют 6 сентября

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