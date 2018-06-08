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Смартфон Xiaomi Mi8: распаковка и первый обзор – видео

213 Читати новину українською
Xiaomi Mi8: видеообзор
Xiaomi Mi8: видеообзор / androidauthority.com

Флагманский смартфон Xiaomi Mi8 уже несколько дней доступен для покупки. В сети уже появляются видео с распаковкой и первым обзором на новинку от Xiaomi.

Видеообзор Xiaomi Mi8 доступен на YouTube-канале "Чудо техники".

Характеристики Xiaomi Mi8

Как известно, Mi8 получил традиционный вырез вверху экрана, где находится 12-мегапиксельная фронтальная камера с модулем от компании Samsung, датчик приближения, инфракрасное освещение и инфракрасные линзы.

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Отдельно стоит отметить расширенную функцию распознавания лица, которая стала гораздо более точной, чем в других Android-смартфонах.

Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 845. Также флагман имеет 6 Гбайт оперативной памяти и модификации на 64, 128 и 256 Гбайт встроенной флеш-памяти. Новинка поступит в продажу уже с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10.

Xiaomi Mi8: видеообзор

Xiaomi Mi 8 получил широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f / 1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f / 2,4 и размером 1 микрон. Камера нового смартфона получила 4-осевую оптическую стабилизацию изображения, оптический трансфокатор и автофокусировку.

Телефон стал первым в мире смартфоном, который получил двойной GPS-интерфейс. Это помогает смартфону сверхточно определять местоположение человека. Mi 8 определяет расположение объектов с точностью до 30 сантиметров. Другие функции Xiaomi Mi 8 включают поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac NFC и Bluetooth 5.0.

Цена Xiaomi Mi8

Модель Mi8 с 64 Гбайтами встроенной памяти стоит 2699 юаней (около 10988 гривен), 128 Гбайт – 2999 юаней (около 12 210 гривен), а за максимальный объем надо заплатить 3299 юаней (около 13 430 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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