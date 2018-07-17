Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: купить по приятной цене можно уже сейчас

Незадолго до официального запуска смартфона Xiaomi Mi A2 в сети появилась информация, что его более доступная версия, а именно Mi A2 Lite, уже поступила в продажу и доступна в нескольких интернет-магазинах.

Цена новинки, которая имеет достаточно хорошие технические характеристики, оказалась довольно приятной, передает Gizmochina.

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Так, смартфон получил металлический корпус и 5,84-дюймовый Full HD+ дисплей с "монобровой" и разрешением в 2228x1080 пикселей.

"Сердцем" устройства стал восьмиядерный процессор Snapdragon 625 от компании Qualcomm, работающий на частоте 2,0 ГГц. Также здесь установлен чистый Android Oreo, правда какой версии, пока неизвестно.

Устройство будет выпускаться в двух вариантах: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Дополнительно увеличить объем встроенной памяти можно с помощью microSD-карты.

Кроме того, Xiaomi Mi A2 LiteТ может похвастаться основной камерой с двойным сенсорным модулем на 12 и 5 Мп, поддержкой искусственного интеллекта и возможностью записи видео с разрешением 4К.



Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: характетистики и цена радуют

Фронтальная же камера оснащена модулем на 5 Мп, а емкость аккумулятора составляет 4 000 мач.

Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, золотом и голубом.

Известно, что младшая версия обойдется вам в 190 долларов, а версия 4/64 ГБ – в 210 долларов.

Хотя не исключено, что рассылка заказов начнется не ранее чем дата анонса. По словам некоторых пользователей, на самом деле ритейлер предлагает купить "замаскированный" под Mi A2 Lite смартфон Redmi 6 Pro с кастомною прошивкой.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от Xiaomi пока нет.

Напомним, компания Xiaomi должна представить свой Mi A2 в конце июля в испанском Мадриде.

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