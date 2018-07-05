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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на "живых" фото

95 Читати новину українською
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 / prostotech.com

Неанонсированный смартфон Xiaomi Mi Max 3, который по слухам должны представить в этом месяце, впервые показали на реальных снимках.

Об этом сообщает Prostotech.

В сети опубликовали свежие фото задней панели Xiaomi Mi Max 3. Как свидетельствуют снимки, конструкция нового смартфона очень похожа на своего предшественника Mi Max 2. Но новый смартфон имеет вертикальную двойную камеру. Также на задней крышке можно увидеть сканер отпечатков пальцев.

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Также известно, что смартфон будет оснащен очень большим экраном на 6,99-дюйма с соотношением сторон 18:9. При этом он будет иметь мощную батарею на 5400 мАч.

Xiaomi Mi Max 3

Новые фото Xiaomi Mi Max 3

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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