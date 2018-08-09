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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подтвердили официально

102 Читати новину українською
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подтвердили официально
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подтвердили официально / Фото из открытых источников

О смартфоне Xiaomi Pocophone F1 в последнее время появляется немало слухов. Фото устройства даже появились на румынском интернет-магазине. Однако, официально в компании существование этого аппарата никак не афишировали.

Сегодня, 9 августа, главный продукт-менеджер Xiaomi в Индии Жаи Мани подтвердил информацию о новом бренде смартфонов. В Китае он будет называться POCO, вероятно, что для остального мира остановятся на первичном Pocophone.

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При этом характеристики новинки пока нет. Не называют пока и даты официальной презентации.

По слухам, устройство получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Устройство получит сдвоенную камеру с модулями на 20 и 5 Мп и селф-камеру на 15 Мп. Батарея будет иметь емкость на 4000 мАч.

Xiaomi Pocophone F1

Так выглядит Xiaomi Pocophone F1

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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