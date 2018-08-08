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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 показали на детальных фото

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Xiaomi Pocophone F1: характеристики и фото
Xiaomi Pocophone F1: характеристики и фото / gizmochina.com

Информация о новом смартфоне от Xiaomi – Pocophone F1 около месяца назад, а теперь в сети уже появились фото нового флагмана.

Об этом сообщает gizmochina.

Так, Pocophone F1 засветился на румынском интернет-магазине. В интернете появились изображения самого смартфона и его упаковки.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 появился на фото 

Pocophone F1

Фото подтверждают некоторые характеристики флагмана

Эти фото подтверждают и некоторые характеристики флагмана. В частности, можно заметить, что Pocophone F1 получил тонкие боковые рамки и вырез в верхней части дисплея.

Pocophone F1

Pocophone F1 получил тонкие рамки и "монобровь"

Также один из снимков показывает, что устройство получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2.8 ГГц, жидкостную систему охлаждения, двойную основную камеру, и селфи-камеру с разрешением 20 Мп. Также устройство будет поддерживать функцию распознавания лиц.

Pocophone F1

Pocophone F1 получил сдвоенную основную камеру

Pocophone F1 будет питаться от аккумулятора емкостью 4000 мАч и получит поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Pocophone F1

Фото подтвердили флагманские характеристики Pocophone F1

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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