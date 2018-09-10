12:25
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro проверили на прочность: видео

132 Читати новину українською
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro / Фото из свободных источников

На этот раз в руках популярного блогера Зака Нильсона оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro в алюминиевом корпусе с диагональю 5,9 дюйма, двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Устройство испытали на прочность, но прошел ли он этот тест.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале JerryRigEverything.

Читайте также: Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом

Дисплей смартфона показал достаточно высокую устойчивость к царапинам и успешно выдержал испытания огнем, быстро восстановившись после 10-секундного нагрева зажигалкой. Хорошо себя проявило и защитное стекло селфи-камеры, на котором канцелярский нож не смог оставить заметных следов. Аналогичным образом себя показал и модуль основной камеры: серьезно повредить Нильсону удалось только светодиодную вспышка между объективами.

Дактилоскопический сканер Redmi Note 5 Pro, получив глубокие царапины, начал выдавать сообщение о загрязнении и не смог корректно считать отпечаток пальца блоггера. Впрочем, в реальной жизни такие повреждения маловероятны.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro испытали на прочность – смотрите видео

 

Металлический корпус довольно легко получил косметические повреждения острым предметом, но на работоспособности устройства это никак не отразилось. Затем блогер испытал смартфон на прочность, тщательно согнув гаджет руками. Несмотря на то, что корпус основательно деформировался, а крепление дисплейного модуля сломались в нескольких местах, смартфон остался в рабочем состоянии, а экран продолжил работать.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Смартфоны Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Новый смартфон Xiaomi Mi 6X представили в промо-видео
 18 апреля , 15:06
Эксперты назвали самый популярный iPhone в 2018 году
 25 апреля , 10:08
"Небюджетный" iPhone 9: эксперты назвали новую цену новинки
 сегодня , 12:06
Разработчики создали приложение, которое убеждает пользователей оставаться в постели
 14 августа , 07:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук