Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro проверили на прочность: видео

На этот раз в руках популярного блогера Зака Нильсона оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro в алюминиевом корпусе с диагональю 5,9 дюйма, двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Устройство испытали на прочность, но прошел ли он этот тест.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале JerryRigEverything.

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Дисплей смартфона показал достаточно высокую устойчивость к царапинам и успешно выдержал испытания огнем, быстро восстановившись после 10-секундного нагрева зажигалкой. Хорошо себя проявило и защитное стекло селфи-камеры, на котором канцелярский нож не смог оставить заметных следов. Аналогичным образом себя показал и модуль основной камеры: серьезно повредить Нильсону удалось только светодиодную вспышка между объективами.



Дактилоскопический сканер Redmi Note 5 Pro, получив глубокие царапины, начал выдавать сообщение о загрязнении и не смог корректно считать отпечаток пальца блоггера. Впрочем, в реальной жизни такие повреждения маловероятны.



Xiaomi Redmi Note 5 Pro испытали на прочность – смотрите видео

Металлический корпус довольно легко получил косметические повреждения острым предметом, но на работоспособности устройства это никак не отразилось. Затем блогер испытал смартфон на прочность, тщательно согнув гаджет руками. Несмотря на то, что корпус основательно деформировался, а крепление дисплейного модуля сломались в нескольких местах, смартфон остался в рабочем состоянии, а экран продолжил работать.

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