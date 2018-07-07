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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфоны не подслушивают, а следят через камеру за пользователями, – исследование

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Смартфоны следят через камеры
Смартфоны следят через камеры / Фото из открытых источников

Есть много теорий о том, что смартфоны тайно подслушивают своих пользователей. Ученые из северо-восточного университета решили провести подобный эксперимент и доказали, что смартфоны нас не слушают.

Об этом пишет techtoday.in.ua.

Так, группа ученых изучила 17 260 самых популярных приложений для Android, чтобы выяснить используют ли они тайно микрофон смартфона. Это были программы, которые принадлежат Facebook, и те, что отправляют информацию соцсети.

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Более 9 тысяч приложений имели разрешение на использование камеры и микрофона. Работа проводилась на 10 смартфонах 10 Android с помощью программы по автоматизации действий.

Это исследование ученые проводить в течение года и не зафиксировали случаев того, что какая-то программа тайно активирует микрофон или пересылает аудиозаписи. Однако, ученые заметили другой факт – приложения записывают контент на экране и отправляют его на посторонние серверы. Программы делают скриншоты, а также записывают видео с экрана.

"Мы не нашли никаких доказательств того, что разговоры тайно записываются. Люди, похоже, не понимают, что сегодня существует много других каналов слежения в повседневной жизни, которые не касаются камеры или микрофона в телефоне, но которые дают такой же полный портрет", – сказал один из авторов исследования, Дэвид Хоффнес.

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Теги: Техно Смартфоны исследования
Источник: 24 Канал
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