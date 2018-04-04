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Смартфоны показывают лучший результат в диагностике, чем люди, – ученые

22 Читати новину українською
Смартфоны показывают лучший результат в диагностике, чем люди
Смартфоны показывают лучший результат в диагностике, чем люди / Фото из открытых источников

Канадские ученые пришли к выводу, что приложения для измерения пульса, которые доступны на смартфонах, более эффективны в диагностике нарушений кровообращения, чем традиционный метод диагностики по визуальным признакам.

Об этом пишет Naked science, сообщает dt.ua.

В исследовании приняли участие 438 пациентов, прошедших катетеризацию сердца – введение катетера перед лечебным или диагностическим вмешательством. Перед процедурой врач должен оценить кровообращение, используя модифицированный тест Аллена: пациент поднимает руку и сжимает кулак, потом доктор нажимает на лучевую и локтевую артерию, и кожа пациента бледнеет. Состояние кровообращения оценивают по тому, насколько быстро восстанавливается нормальный цвет кожи.

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Первая группа участников прошла тест Аллена, другая – обследование с помощью программы-пульсометра.

После этого обе группы участников прошли ультразвуковое обследование сосудов методом допплерографии. Это показало, насколько точным было первое измерение.

Так, тест Аллена дал верный результат в 84% случаев, приложение – 94%.

Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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