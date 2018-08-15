Смартфоны с лучшей камерой: Sony Xperia XZ2 Premium или Huawei P20 Pro

Недавно смартфон Sony Xperia XZ2 Premium официально появился на полках украинских магазинов, который привлек внимание пользователей хорошими характеристиками камеры. Однако на рынке "смартфонов для фото" раньше неплохо себя зарекомендовал смартфон от китайской компании Huawei P20 Pro, который первым получил тройную основную камеру. Поэтому возникает вопрос, а какой смартфон для фото лучше выбрать.

Конечно, смартфоны, о которых сегодня пойдет речь, нельзя назвать бюджетными, но у них есть весомый плюс – они могут заменить огромные фотоаппараты в путешествии и сделать не менее качественные фото.

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Характеристики камеры Sony Xperia XZ2 Premium

Главной особенностью флагманского Xperia XZ2 Premium стала новая система с двумя камерами, которая обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкого освещения. Основная камера имеет большой 19-мегапиксельный датчик Exmor RS, объектив со светосилой f / 1,8 и размером пикселя 1,22 мкм. Второстепенный датчик монохромный на 12 мегапикселей. Он предназначен для повышения производительности за низкого освещения. Датчик имеет светосилу f / 1,6 и размер пикселя 1,55 мкм. Модуль камеры и Fusion ISP, которые компания продемонстрировала на MWC также разместили и в XZ2 Premium для захвата изображений с ISO 51,200 и видео с ISO 12,800. Также камера позволяет снимать видео в формате 4K HDR.

Фронтальная камера устройства также может похвастаться впечатляющими характеристиками. Она имеет встроенный 13-мегапиксельный датчик Exmor RS с ISO до 3200.

Обзор Sony Xperia XZ2 Premium – смотрите видео

Характеристики камеры Huawei P20 Pro

В основе тройной камеры флагмана лежит один цветной модуль на 40 мегапикселей с апертурой f/1.8. Это позволяет устройству создавать снимки с высоким разрешением. Второй модуль представлен 20-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.6 и служит для точной передачи цвета в полутонах и расширения динамического диапазона. Кроме того, он также отвечает за размытие фона при портретной съемке. Третий объектив используется как зум-камера на 8 мегапикселей со светосилой f/2.4. Стоит отметить, что это уникальный модуль с 3-кратным оптическим приближением, а при подключении черно-белого датчика изображения он превращается в 5-кратный зум (цифровой).

Смартфон предлагает сверхширокий диапазон ISO – от 100 до 51 200, а еще производитель заявил о наличии 6-осевой оптической стабилизации. Стоит сказать, что камера стала еще "умнее" и искусственный интеллект "понимает" более 500 сцен. Появился так называемый предиктивний автофокус или 4D PF, что следит за объектом и может предсказать его положение в конкретный момент времени. Huawei P20 Pro умеет также записывать замедленное видео с разрешением 1280 х 720 пикселей при 960 кадрах в секунду.

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Обзор Huawei P20 Pro – смотрите видео

Как снимает Sony Xperia XZ2 Premium

Вашему вниманию представим несколько фотографий, которые сделаны на двойную камеру Xperia XZ2 Premium.



Sony Xperia XZ2 Premium хорошо снимает даже при плохом освещении



Sony Xperia XZ2 Premium: как снимает смартфон



Фото на смартфон Sony Xperia XZ2 Premium

Как снимает Huawei P20 Pro

А теперь несколько снимков, сделанных на P20 Pro.



Как снимает смартфон Huawei P20 Pro



Huawei P20 Pro делает качественные снимки в ночную пору



Фото на смартфон Huawei P20 Pro

Другие характеристики Sony Xperia XZ2 Premium

Кроме того, флагман от Sony получил 8-дюймовый LCD дисплей, имеет разрешение 4K HDR ( 2160 x 3840 точек) и стандартное соотношение сторон 16:9. Экран прикрыли защитным стеклом Gorilla Glass 5 с 2,5 D-эффектом. Xperia XZ2 Premium защищен от пыли и влаги по стандартам IP65/68. Флагман имеет встроенный сканер отпечатка пальцев, для удобства пользователей его разместили на задней панели прямо под модулем основной камеры.

Xperia XZ2 Premium поступит на рынки с аккумулятором емкостью 3 540 миллиампер часов с технологией поддержки быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также смартфон стандартно имеет режимы Smart Stamina и STAMINA, которые позволяют значительно экономить заряд батареи.

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Работает устройство на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2,7 Ггц и 1,7 Ггц Qualcomm Snapdragon 845 в паре с графическим ускорителем Adreno 630. Будет поставляться Xperia XZ2 Premium с оперативной памятью на 6 ГБ и встроенной – 64 ГБ. Если вам вдруг не хватит встроенного хранилища, вы можете расширить его объем до 400 ГБ с помощью карты microSD.

Компания также улучшила воспроизведение звука на собственных смартфонах. В Xperia XZ2 Premium встроены стереодинамики S-Force Front Surround с поддержкой LDAC, DSEE HX, aptX.

Другие характеристики Huawei P20 Pro

P20 Pro получил 6,1-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2240 х 1080 точек. Китайский производитель использовал интересное решение для размещения дактилоскопа и его встроили под дисплей.

Работает новинка на флагманском процессоре Kirin 970, собственного производства Huawei, который можно разогнать до 2,4 Ггц. За графическую обработку отвечает чип Mali G72 MP12. P20 Pro получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища, которое, к сожалению, нет возможности расширить. "Из коробки" на новинку будет установлен Android 8.1 Oreo с поддержкой моментальных обновлений Project Treble. Кроме того, смартфон имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.

Какой смартфон лучше выбрать

Если вы ищете достойный смартфон для качественных фото, приготовьтесь, что за него вам придется выложить не маленькие деньги. Sony Xperia XZ2 Premium в украинских магазинах можно приобрести за 28 000 гривен, а цена Huawei P20 Pro составит 30 000 гривен. Кроме того, стоит отметить, готовы ли вы пользоваться большим смартфоном, или все же предпочитаете несколько меньшие устройства.

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Важную роль при выборе также играет защита от пыли и влаги, ведь бывают разные ситуации. В таком случае лучше выбрать устройство от Sony, ведь компания уже не в первый раз защищает свои устройства по самым высоким стандартам (к слову, их даже можно погружать в воду, но с этим стоит быть осторожным).

Насчет качества фото, то однозначного лидера тяжело определить. Хотя в тестированиях камеры на авторитетных сайтах явно лидирует флагман от Huawei. В тестах от DxOMark камера P20 Pro набрала 109 баллов, тогда как Xperia XZ2 Premium оказался значительно позади с резутьтатом 83 балла.

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