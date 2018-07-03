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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфоны Samsung тайно рассылают личные фото пользователей

75 Читати новину українською
Скандал со смартфонами Samsung
Скандал со смартфонами Samsung / Фото из открытых источников

Приложение Texting от Samsung, которое установленно на смартфоны бренда, отправляет случайные фотографии владельца другим пользователям. При чем с этой проблемой столкнулись пользователи новых моделей: Galaxy Note 8 и Galaxy S9.

Об этом сообщает Gizmodo.

Это текстовое приложение по умолчанию установленно на устройствах Galaxy. Как сообщают пользователи, это приложение без ведома отправляет фото с устройств другим пользователям через SMS. Так, один пользователь утверждает, что вместо отправки одной фотографии, Samsung отправил всю фотогалерею еще и посреди ночи.

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При этом тайно отправляя фото программа Samsung Message другим людям, никак об этом не уведомляет пользователя. Поэтому владелец смартфона даже может не знать, что его фотографии разосланы посторонним людям.

На этот скандал уже отреагировали в компании Samsung. Там заявили, что над проблемой сейчас работают технические специалисты.

"Мы знаем о отчетах по этому вопросу, и наши технические команды изучают его. Заинтересованным клиентам рекомендуется связаться с нами напрямую", – сказали в компании.

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Теги: Техно Скандал Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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