Смартфоны Sony Xperia XZ1 Compact упали до рекордно низкой цены

Компания Sony запустила производство новой серии смартфонов Xperia XZ2. С выходом новых моделей старая версия телефона Xperia XZ1 Compact значительно подешевела.

Об этом сообщает портал prostotech.com.

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На телефоны Sony Xperia XZ1 Compact снизилась до 380 долларов (около 10 тысяч гривен). Стоит отметить, что ранее смартфоны этой серии стоили 580 долларов (более 15 тысяч гривен).

Технические характеристики Sony Xperia XZ1 Compact

Дизайн смартфона в линейке Xperia XZ1 еще повторяет основные стандарты дизайна OmniBalance. Корпус смартфона изготовлен из пластика, а верхние и нижние грани прикрыты металлическими вставками. Телефон представлен в 4 цветах: бело-серебристый, "голубой горизонт", "розовые сумерки" и черный. Сканер отпечатка пальцев разработчики скрыли в кнопке блокировки. Кстати, такое решение довольно практичное, ведь не нужно искать отдельно сканер, чтобы разблокировать телефон.

Смотрите видео презентации Sony Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ1 Compact имеет дисплей размером 4,6 дюйма с разрешением 1280 × 720 точек, который защищает прочное стекло Gorilla Glass 5. Передача цвета IPS-матрицы хорошая, подводит только температура, которая, как бывало раньше у смартфонов Sony, ушла в "холодную "сторону. В остальном дисплей близок к флагманам производителя. Однако, стоит отметить, что цветопередачу можно настроить под себя, если вы хотите более теплую гамму цветов.

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Телефон оборудован стереодинамиками, которые хорошо передают звук, хотя и не являются сильнейшими на рынке. К слову, несколько уменьшать передачу звука может водоотталкивающая мембрана, которая защищает Xperia XZ1 Compact от попадания воды. Телефон защищен от пыли и влаги по стандартам IP 65/68.

Камера в Sony Xperia XZ1 Compact имеет фронтальную камеру на 8 мегапикселей и основную на 19 мегапикселей. Одной из особенностей компании Sony является тот факт, что разработчики выносят отдельную кнопку камеры на боковой грань, что позволяет включить приложение для фото даже с заблокированного телефона. Стоит отметить, что камера Motion Eye способна записывать видео в формате 4K HDR, а также снимать в режиме суперзамедленной съемки (Super slow motion) со скоростью 960 кадров в секунду в формате Full HD.

Смотрите видео презентации камеры Sony Xperia XZ1 Compact

Аппаратной основой Xperia XZ1 Compact стал процессор Snapdragon 835, 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной флэш-памяти. Также внутреннюю память телефона можно расширить с помощью microSD, microSDHC и microSDXC карт. Графический процессор Adreno 540 позволяет воспроизводить на смартфоне такие игры, как GTA. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

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Аккумулятор телефона литий-полимерный и имеет объем 2700 миллиампер часов, что позволяет телефону работать в нормальном режиме сутки, или даже двое.

Размеры Sony Xperia XZ2: высота – 129 миллиметров, толщина – 9,5 миллиметров, а ширина – 65 миллиметров. Вес смартфона – 140 граммов.

На данный момент интернет-магазин Best Buy предлагает устройство (все варианты) за 390 долларов. Среди других розничных торговцев Amazon продает черный вариант за 400 долларов, а в B&H розовый вариант продается за 380 долларов.