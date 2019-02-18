16:23
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ

      259 Читати новину українською
      Украинские моряки в московском суде
      Украинские моряки в московском суде / Фото из Facebook

      Незаконно захваченные Россией возле Керченского пролива украинские моряки не падают духом в неволе. Во время судилища в Лефортовском суде Москвы украинцы улыбались и продемонстрировали, что не сломались в плену.

      Красноречивую фотографию, на которой видно, с какой гордостью моряки держатся перед российскими силовиками, обнародовал журналист Роман Цимбалюк.

      Читайте также: Евросоюз и США готовят санкции против России за захват украинских моряков и кораблей

      Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка с серьезными лицами охраняет стеклянную клетку, наши смеются им в глаза,
      – написал журналист.

      На фото четверо украинских моряков – Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лесной, Владимир Варимез.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, ято являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      blog_ava
      Следующей целью Путина может стать агрессия по порту Одессы, – британский полковник
      сегодня
      453
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
      сегодня , 16:00 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
      Юлія Михайлова 50
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      сегодня , 14:46 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      Станіслав Безушко 90
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      сегодня , 13:00 Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      Крістіна Бердинських 238
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сегодня , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 918
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      АТО сегодня: погибли 3 наших бойцов, возле Бахмутки ситуация остается напряженной
       18 октября 2014 , 02:11
      Сексуальную фотомодель осудили на полтора года за нападение на полицейского
       6 сентября 2018 , 22:10
      Главные новости футбола 20 октября: Ярмоленко и Месси получили травмы, Динамо и Барселона добыли важные победы
       21 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук