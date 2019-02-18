Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ

Незаконно захваченные Россией возле Керченского пролива украинские моряки не падают духом в неволе. Во время судилища в Лефортовском суде Москвы украинцы улыбались и продемонстрировали, что не сломались в плену.

Красноречивую фотографию, на которой видно, с какой гордостью моряки держатся перед российскими силовиками, обнародовал журналист Роман Цимбалюк.

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Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка с серьезными лицами охраняет стеклянную клетку, наши смеются им в глаза,

– написал журналист.

На фото четверо украинских моряков – Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лесной, Владимир Варимез.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, ято являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.