Смелые люди, – Бородянский о выступлениях украинских артистов в оккупированном Крыму

Украинские артисты, которые едут с выступлениями в аннексированный Крым и другие временно оккупированные районы Украины, – смелые люди. Они сознательно идут на риск, что там их арестуют российские оккупанты.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода сказал, что для украинцев нет запрета на пересечение административной границы в Крым.

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Мы же должны определиться. В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинские контексты и украинский нарратив, то я считаю, что это чрезвычайно смелый человек,

– сказал Бородянский.

Министр подчеркнул, что относится к таким артистам как к чрезвычайно смелым людям. Ведь если они будут доносить украинскую позицию на оккупированных территориях – их могут арестовать. Следовательно, это серьезный риск для гастролеров.

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Кроме того, Бородянский признал, что пока власти меньше говорят о аннексированном Крыме, чем об оккупированном Донбассе.

"Для нас Крым является территорией Украины, как и Донбасс. К большому сожалению, мы меньше в обществе говорим о Крыме, но это не значит, что мы не готовимся, что наши действия не направлены на территорию Крыма. Конечно, направлены", – сказал он.

Какие ограничения уже ввели против артистов за гастроли в Крыму и РФ?

К слову, звездам, которые выступали в России и Крыму, запретили представлять Украину на Евровидении. Все после прошлогоднего скандала с артисткой MARUV, которой отказали в представлении Украины на международном конкурсе в Израиле из-за выступления в России.



Следовательно, теперь участники, которые будут представлены на Национальный отбор в 2020 году в Украине, кроме стандартных требований должны гарантировать, что:



– они не выступали на публичных и частных мероприятиях в оккупированном Крыму или России;

– не въезжали на территорию и выезжали с территории Крыма с нарушением законодательства Украины.