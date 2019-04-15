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      Смена системы власти дает Украине шанс на экономический рывок, – Устенко

      127 Читати новину українською
      Олег Устенко
      Олег Устенко / economy.apostrophe.ua

      В случае смены власти в Украине в результате президентских выборов страна получит шанс выйти из состояния унылой определенности и бедности.

      Такое мнение в интервью Эрику Найману на YouTube-канале Hugs высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба в Украине Олег Устенко.

      По его словам, сейчас Украина столкнулась с рядом проблем, среди которых – недоинвестированность и отток трудовых ресурсов. В условиях экстенсивной экономики эта ситуация может обернуться крахом пенсионной системы, печатанием денег и техногенными катастрофами из-за недофинансирования инфраструктуры.

      "Иностранные инвесторы не "голосуют" за такую страну. Увядание в процессе. Проблем достаточно много. И решить их в старом концепте невозможно", – сказал эксперт. 

      Вместе с тем, по словам Олега Устенко, появление во власти новых лиц, которые смогут сопротивляться старой системе и будут иметь политическую волю начать изменения, может придать ситуации динамизм. В частности, Владимир Зеленский, который, по данным соцопросов, сейчас является наиболее вероятным победителем выборов президента, предлагает «регуляторную гильотину» (уменьшение количества регуляторных актов), народовластие через референдумы по важным для страны вопросам, диджитализацию страны. Кроме того, он, как представитель медийной отрасли, может сделать маркетинг Украины эффективным.

      "У нас появляется шанс на динамизм. Самое плохое, чем мы рискуем, – это то, что мы вернемся к нынешней унылости, "осени", – добавил он.

      Кроме того, Олег Устенко подчеркнул, что у страны появляется возможность привлечь к себе внимание инвесторов, перестать зависеть от мировых цен на сырье и совершить рывок за счет IT-сектора.

      В свою очередь, экономист Эрик Найман отметил, что сохранение действующей системы обрекает Украину на слабый рост и зависимость от мировых рынков. "При изменении власти мы сможем расти 10 лет на 10% в год в долларах и выйти на ВВП в два-три раза выше за жизнь половины поколения", – заявил он.

      "Тот унылый сценарий, который еще может развиться (сохранение действующей системы власти. – ред.), несет много рисков для страны. Если не будет реальной подвижки, а я не думаю, что она может быть в этом унылом сценарии, я не уверен, что мы выживем как страна", – добавил Олег Устенко.

      По его мнению, сейчас история дает Украине шанс, и если этот шанс будет использован, то поколение нынешних школьников сможет жить по стандартам современной Западной Европы.

      blog_ava
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      Теги: Инвестиции Финансы
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