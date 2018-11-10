Смена собственников "Ростдорстроя" – что за кулисами?

Недавняя смена собственников в дорожно-строительной компании "Ростдорстрой" неожиданно привлекла к себе повышенное внимание разного рода экспертов, представителей бизнеса и местных элит. Об этом уже активно пишут СМИ даже в Киеве, эксперты обратили внимание, что казалось бы, в чем эксклюзивность ситуации с "Ростдорстроем", если аналогичные события довольно часто происходят во многих компаниях?

Парад конспирологических теорий поражает своим многообразием и фантастичностью домыслов: от заниженной цены, отхода от правосудия до фиктивности сделки. Действительно, ряду экспертов сумма сделки показалась несколько заниженной. Но, во-первых, реальная сумма, согласно условиям контракта, не разглашается, а во-вторых, компания была продана по цене, которая является выше рыночной стоимости основных фондов, но дешевле, чем оценивали ее по финансовым показателям и возможно ниже, чем ожидали акционеры.

Надо понимать, что любой бизнес оценивается в той суммой, которую за него готовы заплатить в конкретных условиях места и времени. К тому же, следует учитывать, что не всегда исключительно экономический интерес лежит в основе наших действий.

Мы не можем сбрасывать со счетов нынешнюю непростую, мягко говоря, экономическую ситуацию в Украине. Как события будут развиваться дальше, особенно в условиях политической нестабильности в преддверии двух избирательных кампаний – президентской и парламентской – тоже неизвестно. Более того, мы не можем не учитывать, что сегодня Украина – это воюющая страна, на территории которой идут реальные военные действия. Все это понимают и бывшие владельцы "Ростдорстроя" Жуков и Рацкевич, которые, кстати, уже давно вышли на арену мирового бизнеса. Следовательно, учитывая вышеперечисленные отягчающие обстоятельства, 3-х процентный актив, а именно столько занимал "Ростдорстрой" от общего портфеля активов ("Интерфинанс"), перестал быть интересным.

К тому же, вспомним негативный медийный фон, который в последнее время сопровождал "Ростдорстрой". Попытки представителей компании разъяснить, что расследование НАБУ проводилось в отношении должностных лиц одесской горадминистрации, а не компании, что "Ростдорстрой" никогда не был связан с Трухановым и сотрудники компании не препятствовали, а наоборот, помогали НАБУ разобраться в ситуации – никак не повлияло на вектор общественного мнения относительно "Ростдорстроя". Что, конечно, и понятно.

Засилье устаревших стереотипов влечет за собой незыблемые общественные установки – что заработать честным путем у нас в стране нельзя, что только близость к власти и дружба с "сильными" мира сего гарантируют продвижение и рост. В общем, тут даже не важно, кем и с какой конечной целью инспирировались многочисленные спекуляции, главное, что компания понесла значительные репутационные потери.

Ситуация как в анекдоте – "ложечка нашлась, а вот осадок остался". Так что, не исключено, что и это стало катализатором смены учредителей "Ростдорстроя". И вообще, это исключительно дело собственников – как бывших, так и нынешних.