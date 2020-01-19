Сменился самый богатый человек мира по списку Forbes: кто смог обогнать Безоса

Президент LVMH (Louis Vuittonn Moеt Hennessy) Бернар Арно с семьей в январе 2020 года заняли первое место в списке самых богатых людей мира от Forbes. Впервые за долгое время лидерство потерял владелец Amazon Джефф Безос.

Forbes отслеживает изменение состояния самых богатых людей и семей мира в режиме реального времени . И вот в январе лидер списка впервые за долгое время (почти три года) изменился – причем им стал представитель Европы, француз Бернар Арно.

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Состояние семьи Арно издание оценивает в 116,5 миллиарда долларов, а вот в Безоса, который в 2017 и 2018 был самым богатым человеком года, – "всего" в 115,6 миллиарда. На третьем месте прочно осел основатель Microsoft Билл Гейтс (110,6 миллиарда).

Отметку в сто миллиардов долларов больше никому пересечь не удалось.

Заметим, что президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно стал лидером по приросту капитала в 2020 году. Его состояние увеличилось на 36,5 миллиарда долларов.



Группа компаний Арно владеет такими торговыми марками как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и другими.

Текущий перечень миллиардеров-украинцев в Forbes:

Ринат Ахметов (СКМ, "Метинвест", ДТЭК): 6,9 миллиарда долларов, 289 место в списке, прирост за год в примерно 900 миллионов долларов.

Виктор Пинчук ("Интерпайп"): 1,4 миллиарда долларов, 1770 место, за год состояние не изменились.

Юрий Косюк (агрохолдинг МХП): 1,3 миллиарда долларов, 1892 место, потерял за год примерно 100миллионов.

Геннадий Боголюбов (совладелец группы "Приват"): 1,2 миллиарда долларов, 1929 место, состояние не изменились.

Константин Жеваго (Ferrexpo): 1,1 миллиарда долларов, 2041 место, потерял ориентировочно 400 миллионов.

Игорь Коломойский (совладелец группы "Приват"): 1,1 миллиарда долларов, 2130 место, состояние не изменились.

Вадим Новинский ("Смарт-Холдинг"): 1 миллиард долларов, 2177 место, состояние не изменились.