Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области 31 мая. Сама трагедия произошла днем ​​ранее на проспекте Академика Глушко.

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Что известно полиции

  • Очевидцы рассказали правоохранителям, что случилось во время игры в баскетбол.
  • По их словам, парень упал и начал задыхаться.
  • Врачам скорой не удалось реанимировать парня.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Трагедию расследуют по статье об умышленном убийстве
  • Однако в дела есть пометка "естественная смерть".
  • Сейчас тело умершего уже направили на экспертизу.
  • Там специалисты смогут установить окончательную причину инцидента.