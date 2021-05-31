Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области 31 мая. Сама трагедия произошла днем ранее на проспекте Академика Глушко.
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Что известно полиции
- Очевидцы рассказали правоохранителям, что случилось во время игры в баскетбол.
- По их словам, парень упал и начал задыхаться.
- Врачам скорой не удалось реанимировать парня.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Трагедию расследуют по статье об умышленном убийстве
- Однако в дела есть пометка "естественная смерть".
- Сейчас тело умершего уже направили на экспертизу.
- Там специалисты смогут установить окончательную причину инцидента.