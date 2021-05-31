Смерть 15-летнего внука Филимонова начали расследовать: что выяснила полиция

Правоохранители Одессы начали расследовать смерть 15-летнего парня на спортивной площадке. Там умер внук известного актера Олега Филимонова.

Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области 31 мая. Сама трагедия произошла днем ​​ранее на проспекте Академика Глушко.

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Что известно полиции

Очевидцы рассказали правоохранителям, что случилось во время игры в баскетбол.

По их словам, парень упал и начал задыхаться.

Врачам скорой не удалось реанимировать парня.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Трагедию расследуют по статье об умышленном убийстве

Однако в дела есть пометка "естественная смерть".

Сейчас тело умершего уже направили на экспертизу.

Там специалисты смогут установить окончательную причину инцидента.