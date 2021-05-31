Смерть 15-летнего внука Филимонова начали расследовать: что выяснила полиция

31 мая 2021 , 13:25
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Источник:

полиция Одесской области

Правоохранители Одессы начали расследовать смерть 15-летнего парня на спортивной площадке. Там умер внук известного актера Олега Филимонова.

Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области 31 мая. Сама трагедия произошла днем ​​ранее на проспекте Академика Глушко.

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Что известно полиции

  • Очевидцы рассказали правоохранителям, что случилось во время игры в баскетбол.
  • По их словам, парень упал и начал задыхаться.
  • Врачам скорой не удалось реанимировать парня.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Трагедию расследуют по статье об умышленном убийстве
  • Однако в дела есть пометка "естественная смерть".
  • Сейчас тело умершего уже направили на экспертизу.
  • Там специалисты смогут установить окончательную причину инцидента.
Обратите внимание! Первым о смерти парня сообщил Олег Филимонов. По его словам, предварительная причина смерти – оторван тромб. Однако по его словам, у внука никогда не было жалоб на здоровье и он часто играл в баскетбол. Больше деталей и видео с места – по ссылке.
Автор: Олександр Марчак