Смерть 15-летнего внука Филимонова начали расследовать: что выяснила полиция

Правоохранители Одессы начали расследовать смерть 15-летнего парня на спортивной площадке. Там умер внук известного актера Олега Филимонова.
Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области 31 мая. Сама трагедия произошла днем ранее на проспекте Академика Глушко.
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Что известно полиции
- Очевидцы рассказали правоохранителям, что случилось во время игры в баскетбол.
- По их словам, парень упал и начал задыхаться.
- Врачам скорой не удалось реанимировать парня.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Трагедию расследуют по статье об умышленном убийстве
- Однако в дела есть пометка "естественная смерть".
- Сейчас тело умершего уже направили на экспертизу.
- Там специалисты смогут установить окончательную причину инцидента.