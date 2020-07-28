Смерть Кучапина: адвокат сообщил, что экспертизу крови умершего не делали
Экспертизу крови умершего Алексея Кучапина не делали. По заключению судебно-медицинского эксперта органы и ткани тела подверглись гниению и практически разрушены.
Такую информацию сообщил адвокат Александр Панчоха на пресс-конференции, передает hromadske.
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Также Панчоха отметил, что эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу.
Как подтвердили специалисты, признаков насильственной смерти Кучапина не обнаружено. Его друзья и близкие уверены, что Алексей Кучапин умер естественной смертью. Сейчас полиция выясняет причины.
Жена не согласна с версией самоубийства, а также с версией убийства. Следствие продолжается,
– сказал адвокат.
Пастор Макаровской христианской церкви и член наблюдательного совета ОО "Дом Милосердия" Максим Мамакин отметил, что Кучапин не занимался сиротами, которых продавали в рабство, и у него не было конфликтов с КГГА. Именно такую информацию ранее сообщали.
Смерть Алексея Кучапина: коротко
- Об исчезновении волонтера стало известно 16 июля 2020, об этом сообщила его жена. Как известно, он сказал родным, что едет в Днепр, однако исчез.
- Искали Кучапина почти неделю. Его тело нашли 22 июля в съемной квартире в столице. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", как это обычно делают в случаях, когда находят тело мертвого человека.
- В полиции заявили, что Кучапин оставил перед смертью записку, а на теле не было видимых признаков насильственной смерти.
- В соцсетях пользователи возмутились версии полиции о самоубийстве. Знакомые и друзья начали поститься фотографии с места преступления, где в частности видно окровавленный диван. В полиции объяснили, что следы крови на диване появились из-за того, что тело несколько дней пролежало при температуре более чем +25.
- В то же время жена и родные не отрицают версии следствия. 25 июля Алексея Кучапина похоронили. Прощание с ним прошло в лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве.