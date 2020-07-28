Экспертизу крови умершего Алексея Кучапина не делали. По заключению судебно-медицинского эксперта органы и ткани тела подверглись гниению и практически разрушены.

Такую информацию сообщил адвокат Александр Панчоха на пресс-конференции, передает hromadske.

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Также Панчоха отметил, что эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу.

Как подтвердили специалисты, признаков насильственной смерти Кучапина не обнаружено. Его друзья и близкие уверены, что Алексей Кучапин умер естественной смертью. Сейчас полиция выясняет причины.

Жена не согласна с версией самоубийства, а также с версией убийства. Следствие продолжается,

– сказал адвокат.

Пастор Макаровской христианской церкви и член наблюдательного совета ОО "Дом Милосердия" Максим Мамакин отметил, что Кучапин не занимался сиротами, которых продавали в рабство, и у него не было конфликтов с КГГА. Именно такую ​​информацию ранее сообщали.

Смерть Алексея Кучапина: коротко