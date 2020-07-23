Смерть киевского волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство. Судмедэксперты установили причину смерти волонтера. Ранее правоохранители говорили, что он погиб естественной смертью.

Правоохранители нашли свидетеля, с которым общался волонтер перед смертью. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, а также пресс-служба Нацполиции.

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Что в полиции говорят о смерти Кучапина

По словам Геращенко, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Дело зарегистрировали по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Геращенко уточнил, что вскрытие завершили 23 июля. Он также добавил, что вдова погибшего может забрать его тело в Бюро судмедекпертизи.

Осмотрев съемную квартиру, где полицейские нашли его тело, следователи установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не исчезло.

Правоохранители, кроме документов и личных вещей убитого, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.

Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители отыскали свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель дал важные показания для следствия.

Пятна на мебели, которые заметили журналисты и активисты, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее пяти суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. По крайней мере, это утверждают в полиции.

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