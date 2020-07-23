Смерть Алексея Кучапина расследуют, как умышленное убийство: полиция нашла записку и таблетки
Смерть киевского волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство. Судмедэксперты установили причину смерти волонтера. Ранее правоохранители говорили, что он погиб естественной смертью.
Правоохранители нашли свидетеля, с которым общался волонтер перед смертью. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, а также пресс-служба Нацполиции.
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Что в полиции говорят о смерти Кучапина
- По словам Геращенко, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Дело зарегистрировали по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
- Геращенко уточнил, что вскрытие завершили 23 июля. Он также добавил, что вдова погибшего может забрать его тело в Бюро судмедекпертизи.
- Осмотрев съемную квартиру, где полицейские нашли его тело, следователи установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не исчезло.
- Правоохранители, кроме документов и личных вещей убитого, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.
- Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители отыскали свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель дал важные показания для следствия.
- Пятна на мебели, которые заметили журналисты и активисты, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее пяти суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. По крайней мере, это утверждают в полиции.
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Что известно об Алексее Кучапина: основные факты из биографии
- Он был руководителем благотворительной организации "Дом милосердия". Алексею Кучапину было всего 39 лет, а 9 августа могло бы исполниться 40. Жил волонтер в Днепре, и работал в основном в Киеве.
- У Алексея Кучапина было христианское образование в Одесской богословской семинарии. Образование он получал в период 2011 – 2015 годов.
- Вместе со своим проектом волонтер помогал бездомным, а также тем, кто пострадали от торговли людьми и попали в рабство. Им всем оказывали гуманитарную и юридическую помощь. В частности, бездомных одевали и кормили, а тем, кто потерпел от рабства, помогали расследовать то, что с ними случилось.
- Также Алексей Кучапин вместе с "Домом милосердия" помогал людям, которые оказались на улице из-за квартирных мошенников. Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.
- У Алексея Кучапина осталась жена Елена. 6 июля 2020 года у супругов родилась дочь Эмма.