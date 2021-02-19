Продолжается расследование по факту смертельного отравления неизвестным веществом 16-летней девушки – призера Украины по толканию ядра. Трагедия произошла 10 февраля в харьковском республиканском лицее-интернате спортивного профиля.

Сейчас председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук подписала распоряжение о создании специальной комиссии, которая займется расследованием несчастного случая, произошедшего на днях в спортивном лицее-интернате.

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ХОГА и расследование

Комиссию из десяти человек возглавила директор Департамента науки и образования ХОГА Анжелика Крутова. В проверяющий орган также входят представители лицея, в составе 3 человек.

По словам начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Чижа, по факту инцидента полиция открыла два уголовных дела.

Квалифицировано уголовное производство как умышленное убийство, в рамках производства мы установили, что это был несчастный случай, но мы внесли еще дополнительную квалификацию. Отдельное уголовное производство – по ч. 2 ст. 137 УК ("ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего"). От 3 до 5 лет лишения свободы,

– сказал он.

Известно, что девушка проживала в лицее вместе с матерью, она не харьковчанка, приехала из другой области. В харьковских телеграм-каналах можно прочитать анонимные высказывания бывших учеников лицея. Они характеризуют атмосферу там как негативную.