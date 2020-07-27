Днем 27 июля в Харькове погибли четверо коммунальщиков: трое мужчин и одна женщина. Предварительно, все были без средств индивидуальной защиты. А их смерть наступила из-за того, что они в канализационном колодце надышались ядовитым газом.

Почему погибли коммунальщики в Харькове

Известно, что вышеупомянутая бригада приехала на городские очистные сооружения, чтобы почистить 3-метровый канализационный колодец. И когда один из инженеров спустился в него, внезапно там потерял сознание. Об этом сообщает ТСН.

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Впоследствии один за другим ему на помощь пошли еще трое мужчин и одна женщина. Последняя руководила участком. В итоге все, кроме одного, потеряли сознание. Выжил лишь тот инженер, который был в противогазе. Он и вызвал медиков.

Один из мужчин опустился до колодца для того, чтобы спустить воду. После чего потерял сознание. Вероятно, это утечка газа. То есть это или водород, или аммиак. Это все будет установлено в ходе следствия,

– заявил руководитель следствия Основянского отдела полиции Алексей Маник.

По факту инцидента полиция начала уголовное производство. Дело возбуждено по статье "нарушение правил во время работ с повышенной опасностью". Также следователи будут выяснять, была ли защита у всех работников и почему только один воспользовался ею.

В коммунальном предприятии "Харьковводоканал" пока от комментариев воздерживаются.

Что известно о водороде и аммиаке

Добавим, о каком именно водороде идет речь, в полиции не уточнили. Известно, что человек может отравиться:

как мышьяковистым водородом (арсин) – газ, образующийся во время действия технических кислот на металлы (олово, медь, висмут) и соединения, содержащие мышьяк; выделяется при пайке и протравливании металлических изделий кислотами;

– газ, образующийся во время действия технических кислот на металлы (олово, медь, висмут) и соединения, содержащие мышьяк; выделяется при пайке и протравливании металлических изделий кислотами; так и сероводородом – это газ является спутником процесса очистки сточных вод, он – тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться в низинах, канавах, оврагах, ямах и даже в колодцах и подвалах.

Относительно аммиака, то это бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом, почти вдвое легче воздуха. Он – особенно опасен для глаз и смертельный для дыхательных путей.

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