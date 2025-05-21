Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал hromadske. В Черновицкой области погиб 18-летний курсант академии ГПСУ Богдан Решетар.

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“Все было хорошо – и вдруг смерть”

По версии следствия – это самоубийство, однако родные не верят в такую причину смерти и требуют ответа.

Богдан Решетар проходил практику в Западном региональном управлении ГПСУ. Вечером 19 апреля, после вызова в "группу реагирования", по официальной версии, застрелился из автомата. Отец парня Василий Решетар убежден, что сын был спокойный, не имел конфликтов и искренне увлекался своим делом.

Папа, все нормально, дедовщины нет,

– неоднократно уверял Богдан во время телефонных разговоров, рассказывает отец.

Еще накануне трагедии Богдан был в хорошем настроении, шутил с побратимами и делился историями о пойманных уклонистах. Тело парня обнаружили с огнестрельным ранением подбородка, однако внешних следов насилия, по словам отца, не было.

В академии сообщили, что по результатам внутреннего служебного расследования нарушений не обнаружили. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", расследование продолжается.

Еще большие сомнения вызывает другой случай: незадолго до гибели Богдана, в общежитии академии умер еще один курсант – Лопата. Он также, по официальной версии, выстрелил себе в подбородок из АКМ, но, по словам его отца, имел многочисленные повреждения лица.

Семьи погибших курсантов требуют честного расследования и ответа – действительно ли это было самоубийство, или за трагедиями стоит нечто большее.