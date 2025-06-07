В МИД отреагировали на жестокое убийство украинок в Бельгии

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух украинок в городе Хассроде.

Об этом МИД сообщил в комментарии 24 Каналу в субботу, 7 июня. Известно, что в городе Хаасроде обнаружили тела 46-летней матери и 6-летней дочери.

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Как трагедию прокомментировали в МИД

В ведомстве констатировали, что поручили держать дело о гибели матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения на особом контроле. Их тела были обнаружены во время тушения пожара в одном из домов.

Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются,

– рассказали там.

В МИД добавили, что прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования.

Напомним, что трагедия произошла 6 июня. Известно, что на момент прибытия пожарных женщина уже была мертвой. Девушку реанимировали, но в конце концов она также умерла. На телах обоих пострадавших были ножевые ранения.