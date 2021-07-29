Ребенок пошел гулять 28 июля, но так и не вернулся. Родные забили тревогу, а правоохранители начали поиски. Ночью тело девочки нашли в заброшенном здании.

Важно Девочку, которую разыскивали на Харьковщине, нашли мертвой

На Мирославе были следы насильственной смерти. У девочки обнаружили ушибы головы и лица.



Место, где нашли ребенка / Фото "Суспільне"

В убийстве подозревают 13-летнего друга Мирославы

Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан. Ф, который жил возле девочки. Именно с ним Мирослава и пошла гулять в тот ужасный вечер. В телеграм-каналах пишут, что парень признался в содеянном. Эту информацию подтвердил Старосалтовский поселковый глава Эдуард Коновалов, сообщает "Суспільне".

Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.

Обратите внимание! Парень – несовершеннолетний. Поэтому полиция готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник – распределитель для детей.

Местные говорят, парень был жестоким

Вероятно, задержанный имел склонность к жестокости. В телеграмм-канале "ТРУХА" писали, что он якобы жестоко убил трех щенков.

Соседка задержанного тоже говорит, что Богдан был всегда агрессивным, информирует Newsroom. Он часто дрался с другими детьми.

Дрался, и кирпичом бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Да с тем дурачком лучше не играть",

– рассказала Людмила Сидельникова.

Одноклассники парня тоже заметили странные черты. Отметили, что Богдан был необщительным, общался только с одной девочкой.