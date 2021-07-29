Убийство 6-летней Мирославы Третяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине
Источник:24 канал
В Харьковской области в селе Старый Салтов произошла ужасная трагедия. Пропала 6-летняя девочка Мирослава Третяк. Впоследствии ребенка нашли мертвым. Полиция подозревает, что ее убил 13-летний сосед, с которым она дружила с детства.
Ребенок пошел гулять 28 июля, но так и не вернулся. Родные забили тревогу, а правоохранители начали поиски. Ночью тело девочки нашли в заброшенном здании.
Важно Девочку, которую разыскивали на Харьковщине, нашли мертвой
На Мирославе были следы насильственной смерти. У девочки обнаружили ушибы головы и лица.
Место, где нашли ребенка / Фото "Суспільне"
В убийстве подозревают 13-летнего друга Мирославы
Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан. Ф, который жил возле девочки. Именно с ним Мирослава и пошла гулять в тот ужасный вечер. В телеграм-каналах пишут, что парень признался в содеянном. Эту информацию подтвердил Старосалтовский поселковый глава Эдуард Коновалов, сообщает "Суспільне".
Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.Обратите внимание! Парень – несовершеннолетний. Поэтому полиция готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник – распределитель для детей.
Местные говорят, парень был жестоким
Вероятно, задержанный имел склонность к жестокости. В телеграмм-канале "ТРУХА" писали, что он якобы жестоко убил трех щенков.
Соседка задержанного тоже говорит, что Богдан был всегда агрессивным, информирует Newsroom. Он часто дрался с другими детьми.
Дрался, и кирпичом бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Да с тем дурачком лучше не играть",
– рассказала Людмила Сидельникова.
Одноклассники парня тоже заметили странные черты. Отметили, что Богдан был необщительным, общался только с одной девочкой.
Место, где нашли Мирославу / Фото "Суспільне"
Мать парня злоупотребляет алкоголем
Местные также рассказали, что мать Богдана злоупотребляет алкоголем. Она якобы часто била свою дочь. Подросток также якобы поднимал на нее руку.
Поселковый глава говорит, что разговаривал с матерью парня после трагедии. Она не верит, что убийство совершил ее сын.
"Но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... то, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головочку", – рассказал мужчина.
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Мама девочки просила, чтобы Мирослава не играла с Богданом
Мать Мирославы Татьяна рассказала, что ее дочь была знакома с Богданом с самого детства. Он играл с детьми, среди которых были Мирослава и ее подруга Вика.
Однако Татьяна отметила, что говорила с матерью парня и просила, чтобы они играли отдельно. Женщина объясняет, что дети все-таки были в разной возрастной категории.
Последние часы из жизни Мирославы
В день трагедии Мирослава играла с Викой, Богдан тоже к ним присоединился. Татьяна рассказала, Мирослава жаловалась на Богдана. Он толкнул девочку и выбросил ее обруч. Женщина сказала дочери не трогать парня и пообещала поговорить с его матерью.
Около 15:00 Мирослава немного отдохнула дома и снова пошла играть на улицу с подругой.
Через час она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом,
– рассказала Татьяна.
Дети вместе пошли в сторону бывшей пекарни. Больше их не видели.
Семья Мирославы / Фото Newsroom
Девочку могли изнасиловать
В соцсетях писали, что Мирославу могли изнасиловать. Дедушка погибшей Виктор Алексеевич рассказал, что во время поиска люди нашли трусики и обувь.
"Мы поняли, что произошло худшее. Я до 5:00 утра был возле того дома, но внутрь нас не пустили", – сказал мужчина.
Что грозит парню
Когда в тот день Богдана заметили без Мирославы, тот сказал, что они разошлись в определенном месте. Поэтому семья девочки не сомневается в причастности соседа к трагедии.
Правоохранители подозревают его в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Однако парню еще нет 14 лет, поэтому самое суровое наказание к нему применить не смогут.