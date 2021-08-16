Покончил ли с собой: смерть мэра Кривого Рога Павлова сняла камера наблюдения

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, установленных на территории дома мэра Кривого Рога Константин Павлова. По их словам, на одной из записей можно увидеть момент смерти чиновника.

Судя по видео, которое имеют правоохранители, Павлов покончил с собой. Также на это указывают и некоторые детали с места смерти мэра Кривого Рога. В частности, рядом с его телом лежало охотничье ружье. Самого погибшего обнаружили на веранде частного дома.

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Павлов выстрелил в упор

Как рассказал один из правоохранителей, следователи уже просмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах можно увидеть, как Константин Павлов ходит с ружьем и осуществляет выстрел в упор.

Эту информацию подтверждает издание "Страна". Они приводят цитату полицейского. По словам последнего, камеры четко сняли, "как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставляет себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя".

Далее Павлов вставляет один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Затем выстрелил. Попятился к выходу, упал,

– отмечает он.

Полицейский добавил, что на курке также есть следы от пальцев Павлова. Кроме того, сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время.

Гибель Константина Павлова: главное

Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине.

Павлов был представителем ОПЗЖ. Его соратники считают, что это было убийство.

По факту смерти чиновника полиция открыла уголовное производство об умышленном убийстве.

В то же время правоохранители рассматривают 3 главные версии – самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать это дело на личном контроле. Уже 16 августа он заслушает доклад руководителей правоохранительных органов. Те должны обнародовать первые результаты расследования.

Официально полиция пока не разглашает детали относительно смерти Павлова. Информацию обещают предоставить 16 августа на брифинге: начнется в 10:00.

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