В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия. Также все флаги должны быть приспущены.
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Когда будут прощаться с мэром
Дни траура продлятся до момента церемонии прощания с покойным 19 августа. Она будет проходить с 10:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на Почтовом проспекте.
Дата похорон Павлова пока неизвестна. Ее должны объявить после согласования с правоохранителями и семьей покойного.
Основное о гибели Константина Павлова
- Мужчину нашли мертвым в его доме в селе Вольном на Днепропетровщине.
- Об этом сообщили полиции 15 августа примерно в 16 часов.
- У правоохранителей сейчас три версии того, как погиб чиновник.
- В частности, считают, что это могло быть доведением до самоубийства.
- В доме погибшего были камеры наблюдения.
- Впоследствии видео с них слили в сеть, однако неизвестно, кто это сделал.
- Все, что известно об этой трагедии читайте по ссылке.