Смерть мэра Кривого Рога: выбрали дату прощания с Павловым

Сейчас уже известно, когда состоится церемония прощания с погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым. В городе 16 августа объявили траур, который продлится до момента окончания церемонии. А вот дату похорон чиновника пока еще не выбрали.

В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия. Также все флаги должны быть приспущены.

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Когда будут прощаться с мэром

Дни траура продлятся до момента церемонии прощания с покойным 19 августа. Она будет проходить с 10:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на Почтовом проспекте.

Дата похорон Павлова пока неизвестна. Ее должны объявить после согласования с правоохранителями и семьей покойного.

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