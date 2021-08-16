Смерть мэра Кривого Рога: выбрали дату прощания с Павловым

16 августа 2021 , 15:06
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Источник:

"Перший міський"

Сейчас уже известно, когда состоится церемония прощания с погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым. В городе 16 августа объявили траур, который продлится до момента окончания церемонии. А вот дату похорон чиновника пока еще не выбрали.

В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия. Также все флаги должны быть приспущены.

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Когда будут прощаться с мэром

Дни траура продлятся до момента церемонии прощания с покойным 19 августа. Она будет проходить с 10:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на Почтовом проспекте.

Дата похорон Павлова пока неизвестна. Ее должны объявить после согласования с правоохранителями и семьей покойного.

Основное о гибели Константина Павлова

  • Мужчину нашли мертвым в его доме в селе Вольном на Днепропетровщине.
  • Об этом сообщили полиции 15 августа примерно в 16 часов.
  • У правоохранителей сейчас три версии того, как погиб чиновник.
  • В частности, считают, что это могло быть доведением до самоубийства.
  • В доме погибшего были камеры наблюдения.
  • Впоследствии видео с них слили в сеть, однако неизвестно, кто это сделал.
  • Все, что известно об этой трагедии читайте по ссылке.
Автор: Олександр Марчак