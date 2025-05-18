Правоохранители предварительно установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.
Смотрите также В ТЦК объяснили, почему мобилизацию невозможно заменить рекрутингом
Что известно о гибели 39-летнего мужчины
После инцидента сетью начала распространяться информация, что работники ТЦК якобы убили мужчину. Там отреагировали на слухи, отметив, что не имеют никакого отношения к трагедии.
В ТЦК объяснили, что произошло. Работники остановили мужчину для установления личности и проверки военно-учетных документов, но он был без них и о себе информацию не предоставлял.
Гражданин отказался ехать в отдел полиции, но он согласился попасть в помещение ТЦК и СП.
Гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было,
– заявили в Харьковском ТЦК.
Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП. На место происшествия вызвали правоохранителей для проведения следственных действий. Там установили, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания.
Работники ТЦК и СП отметили, что оказывают максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств. Они призвали граждан и представителей СМИ не делать предварительных выводов и соблюдать информационную гигиену.