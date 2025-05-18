В Харьковском ТЦК прокомментировали гибель 39-летнего мужчины, который выпрыгнул из окна

В понедельник, 12 мая, мужчина выпал из окна здания на территории Харьковского районного ТЦК и СП – он умер. В центре комплектования прокомментировали произошедшее, заявив, что не причастны к инциденту.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.

Смотрите также В ТЦК объяснили, почему мобилизацию невозможно заменить рекрутингом

Что известно о гибели 39-летнего мужчины

После инцидента сетью начала распространяться информация, что работники ТЦК якобы убили мужчину. Там отреагировали на слухи, отметив, что не имеют никакого отношения к трагедии.

В ТЦК объяснили, что произошло. Работники остановили мужчину для установления личности и проверки военно-учетных документов, но он был без них и о себе информацию не предоставлял.

Гражданин отказался ехать в отдел полиции, но он согласился попасть в помещение ТЦК и СП.

Гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было,

– заявили в Харьковском ТЦК.

Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП. На место происшествия вызвали правоохранителей для проведения следственных действий. Там установили, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания.

Работники ТЦК и СП отметили, что оказывают максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств. Они призвали граждан и представителей СМИ не делать предварительных выводов и соблюдать информационную гигиену.