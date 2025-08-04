Недавно по сети ходили слухи об убийстве военнослужащего ВСУ в Хмельницкой области. Инцидент якобы произошел на территории монастыря УПЦ МП в Староконстантинове.

В понедельник, 4 августа, в Национальной полиции прокомментировали событие, передает 24 Канал. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Что известно об инциденте в монастыре?

В воскресенье, 3 августа, в полицию поступило сообщение о смерти мужчины на территории монастыря по улице Ивана Федорова в Староконстантинове. На место выехала следственно-оперативная группа и медики.

Тело 51-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Она показала, что причиной смерти стал острый панкреатит.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с пометкой "естественная смерть". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 августа в Харькове произошла стрельба – 43-летний местный житель во время конфликта возле многоквартирного дома достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ. Пострадавший находится в больнице, а нападавшего задержали.